Дополните слова сравнениями из баллады Светлана: а) колокольчик – б) Светлана – в) мрак – г) судьбина – д) путь – е) день – ж) свет

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1) Баллада В. А. Жуковского «Светлана» является произведением романтизма. Здесь описаны чувства, возвышающие человека: «Милый друг далеко; Мне судьбина умереть в грусти одинокой» . Светлана любит, страдает, верит, боится, очень много чувств она испытывает в балладе. Светлана является идеальным героем, героем мечты Жуковского. Она крестьянка, красавица, очень добрая, счастливая, что не совсем возможно. Жуковский одарил Светлану исключительным характером, потому что, пусть даже во сне, она идет на подвиг ради любви. 2) Композиция баллады позволяет Жуковскому добиться реалистического эффекта. Страшный сон находится в «жизненной» рамке, полной достоверных подробностей. Светлые и мрачные образы поэт создает при помощи таких художественных средств, как эпитет, олицетворение, параллелизм. В реалистической части баллады эпитеты в основном радостные: «звонкий», «статный», «сладостный», «милый ». Мрачное настроение сна передается эпитетами: «унылый», «одинокий», «черный», «страшный». Природа предстает в произведении одухотворенной: жалобно кричит сверчок, зловеще каркает ворон, радуется дню петух. 3) Одним из основных художественных приёмов, который использует Жуковский в балладе, является антитеза. (Борьба жизни и смерти, дня и ночи, любви и смерти, реального и воображаемого). Автор использует антитезу чтобы показать противоречия человеческой души, сложность мира, который окружает человека. Баллада отличается богатством выразительных средств и художественных приемов. (Эпитеты, инверсия, повторы, риторические вопросы и восклицания и т.д.)