Здравствуйте! помогите составить текст 5-6 предложений с данными словосочетаниями. трудовой лагерь ,ближнее поле ,разбились на группы , сгребая сено ,пололи грядки ,подбирали колоски, объявили благодарность ,вечерняя линейка
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Здравствуйте! помогите составить текст 5-6 предложений с данными словосочетаниями. трудовой лагерь ,ближнее поле ,разбились на группы , сгребая сено ,пололи грядки ,подбирали колоски, объявили благодарность ,вечерняя линейка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды мы с классом затеяли поехать в поход.В лесу мы разбирали лагерь и сделали костёр.Там мы наблюдали за окружающий средой,за животными.Мы видели лесных белых зайцев. Зайчиха кормила своих зайчат, а белочка собирала орехи на зиму. После всего увиденного мне захотелось быть кем-то, а не человеком!
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