Где зародилась геометрия?

Геометрия
Где зародилась геометрия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древней Греции 0000000000000000000
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