Ток через резистор равномерно возрастает от 5А до 15А за 10 секунд. какой заряд прошел за это время через резистор

Физика
Ток через резистор равномерно возрастает от 5А до 15А за 10 секунд. какой заряд прошел за это время через резистор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=tI/2=(15+10)*10/2=125кл
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