Что такое мезенхима.
Биология
Что такое мезенхима.
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Содержимое, заполняющая масса) — один из эмбриональных зачатков, представляющий разрыхленную часть среднего зародышевого листка, или мезодермы.
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