Что такое мезенхима.

Биология
Что такое мезенхима.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Содержимое, заполняющая масса) — один из эмбриональных зачатков, представляющий разрыхленную часть среднего зародышевого листка, или мезодермы.
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