Какая основная тема звучит в произведениях древнерусской литературы?
Литература
Какая основная тема звучит в произведениях древнерусской литературы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Походы разных времён и поклонение Господу. Всё было связано с религией.
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