Составьте предложения с данными словами и словосочетаниями и запишите их. Шесть серий-шестисерийный,сем этажей-семиэтажный,сто метров-стомотровый,три месяца-трёхмесяцный,девять лет-девятилетный,двадцать процентов-двадцатипроц...

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Составьте предложения с данными словами и словосочетаниями и запишите их. Шесть серий-шестисерийный,сем этажей-семиэтажный,сто метров-стомотровый,три месяца-трёхмесяцный,девять лет-девятилетный,двадцать процентов-двадцатипроцентный,десять килограммов-десятикилограммовый.

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