Составьте предложения с данными словами и словосочетаниями и запишите их. Шесть серий-шестисерийный,сем этажей-семиэтажный,сто метров-стомотровый,три месяца-трёхмесяцный,девять лет-девятилетный,двадцать процентов-двадцатипроц...
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Составьте предложения с данными словами и словосочетаниями и запишите их. Шесть серий-шестисерийный,сем этажей-семиэтажный,сто метров-стомотровый,три месяца-трёхмесяцный,девять лет-девятилетный,двадцать процентов-двадцатипроцентный,десять килограммов-десятикилограммовый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Донать и точка иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
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