Напишите оду школе, компьютеру или выхухоле минимум 8 строчек. Срочно. Спасибо
Литература
Напишите оду школе, компьютеру или выхухоле минимум 8 строчек. Срочно. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О школа, великая, нас ты взрастила И путь проложила во взрослую жизнь. Тебе говорю я от сердца спасибо, Ведь ты помогла нам все детство постичь. Ты нас воспитала ученьем и лаской, Дала нам стремленье любить и творить, И все те года казались нам сказкой, Красивою сказкой, где хочется жить.
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