Найдите и запишите 4-5примеров профезианолизмов из ваших учебников по физике (математике, географии, истории, т.д.)

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Найдите и запишите 4-5примеров профезианолизмов из ваших учебников по физике (математике, географии, истории, т.д.)
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Гость:
Все очень просто- берешь учебник и смотришь определения
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