Помогите решить : Какую часть составляют 70г от 105г , 30см от 3 м , 20копеек от 2 рубля , 500г от 0,7кг , 25см(в кубе) от 2дм(в кубе).

Алгебра

Помогите решить : Какую часть составляют 70г от 105г , 30см от 3 м , 20копеек от 2 рубля , 500г от 0,7кг , 25см(в кубе) от 2дм(в кубе).

Автор: Гость