Помогите решить : Какую часть составляют 70г от 105г , 30см от 3 м , 20копеек от 2 рубля , 500г от 0,7кг , 25см(в кубе) от 2дм(в кубе).

Алгебра
Помогите решить : Какую часть составляют 70г от 105г , 30см от 3 м , 20копеек от 2 рубля , 500г от 0,7кг , 25см(в кубе) от 2дм(в кубе).
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 см от 3 м 10 часть
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