Помогите решить химию, 3 задание.
Химия
Помогите решить химию, 3 задание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электроны на оболочках 285 , это элемент Фосфор(P) 8P+12H2O=3H3PO4+5PH3
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