Помогите решить хотя бы

Геометрия
Помогите решить хотя бы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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