Помогите решить Конфеты трёх сортов расфасованы по полкилограмма. Купили по одн??й упаковке всех сортов. Какова масса покупки? Сколько рублей стоит покупка, если конфеты каждого сорта продаются по цене 78 р. за килограмм?
Математика
Помогите решить Конфеты трёх сортов расфасованы по полкилограмма. Купили по одн??й упаковке всех сортов. Какова масса покупки? Сколько рублей стоит покупка, если конфеты каждого сорта продаются по цене 78 р. за килограмм?
Ответ(ы):
Гость:
1) 500+500+500=1500(грам)- масса покупки 2)3умнодить на 78=234: 2=117(руб)-стоит покупка
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