Определить в какой из пробирок находится серная кислота а в какой натрий сульфат
Химия
Определить в какой из пробирок находится серная кислота а в какой натрий сульфат
Ответ(ы):
Гость:
Na2СО3 + H2SO4 = Na2SO4 + Н2О + СО2("вскипание" р-ра) Na2CO3 + Na2SO4 ≠
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