Помогите решить номер 267
Математика
Помогите решить номер 267
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Гость:
Не знаю как вас учат писать, но напиши так Под x-12 напиши x=12 а под 3-x напиши что x=3 тогда получится 0 Как б я не знаю как решать
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