Помогите решить номер 4.
Математика
Помогите решить номер 4.
Ответ(ы):
Гость:
12 *1/6=12/6=2/1=2 задания он решил 12-2=10 заданий ему осталось
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