Помогите решить номер 496 плиз с решением

Гость: Гость:

Дано: Расстояние между городами - 120 км Время, за которое расстояние проедет мотоциклист - 4 часа Спустя 2 часа пути - остановка на 0,5 часа Средняя скорость мотоциклиста - ? Найти: Среднюю скорость мотоциклиста, с которой он едет Решение: 1) 120 : 4 = 30 (км/ч) - средняя скорость мотоциклиста 2) 30 * 2 = 60 (км) - расстояние, пройденное мотоциклистом за 2 часа 3) 120 - 60 = 60 (км) - расстояние, оставшееся до города 4) 60 : 1,5 = 40 (км/ч) - средняя скорость мотоциклиста, с которой он едет, чтобы успеть к назначенному времени Ответ: Средняя скорость мотоциклиста = 40 километров в час (Ответ А)