Що покаже динанометр якщо вік буде падати з бруском причепленим до гачка
Физика
Що покаже динанометр якщо вік буде падати з бруском причепленим до гачка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мені здається що 0 оскільки брусок в повітрі "притягує динамометр" тому що динамометр це як пружинка. Ну і в задачі не сказано ні супртиву повітря ні маси бруска так що скоріш за все 0
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