Помогите решить номер2 заранее СПАСИБО
Математика
Помогите решить номер2 заранее СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Математический тренажер 2.Заполни пропуски и выполни вычисления. 36 км/ч=36000 м/ч 500 м/мин*10=м/ч=0.5 км/ч 72000 м/ч:60=1200 м/мин 1200 м/мин:12=100 м/с 900 м/мин:9=100м/с 250 м/с*10=м/мин=0.2 км/мин
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