Дана геометрическая прогрессия: 2;4;.... Вычислите третий член прогрессии: b3
Алгебра
Дана геометрическая прогрессия: 2;4;.... Вычислите третий член прогрессии: b3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Bn=bn-1*2 b3=b2*2=4*2=8
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