Что объединяет понятия потребность, производство, блага, деньги, цена
Обществознание
Что объединяет понятия потребность, производство, блага, деньги, цена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все это объединяет одну тему Производство:затраты,выручка,прибыль,это все относится к бизнесу.
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