Нужен перевод!!! Помогите !!!

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Самая знаменитая часть города, конечно же, Королевская миля в Старом городе. Люди со всего света посещают это место. Здесь находятся маленькие магазинчики,кафе,рестораны и множество музеев. Ночью туристы могут посмотреть экскурсии по подземельям и увидеть маленькие дома бедных людей из разных времён. Но я вам не советую эти экскурсии. Они очень страшные. Самое красивое место в Эдинбурге - Эдинбургский дворец. Он стоит на высокой горе. Посетители изучают историю города и любуются видами Старого города и другими просторами. Эдинбург знаменит своим ежегодным фестивалем. Это самый большой фестиваль искусства. Актеры из разных стран приходят на фестиваль,чтобы потанцевать,попеть и выступить в Эдинбургских театрах и на улицах города. Фестиваль проходит где-то в Августе,так что обязательно посетите его!