Помогите сколько будет равно 5638-124*6 срочно!!!!
Математика
Помогите сколько будет равно 5638-124*6 срочно!!!!
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1) 124*6 = 744 2) 5638 - 744 = 5094 Ответ: 4894
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