Самыми древними формами рельефа в России являются: а) Уральские горы и Алтай б) Кавказ и Срединный хребет в) Анабарское плоскогорье и Становый хребет г) хребет Черского и Сихотэ - Алинь

География

Самыми древними формами рельефа в России являются: а) Уральские горы и Алтай б) Кавказ и Срединный хребет в) Анабарское плоскогорье и Становый хребет г) хребет Черского и Сихотэ - Алинь

Автор: Гость