Крупнейшим в мире районом развития нефтехимических производств является

География
Крупнейшим в мире районом развития нефтехимических производств является
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главную роль в добыче нефти играют юго-западные штаты – Техас, Луизиана, Оклахома, Нью-Мексико, поставляющие около 70% добываемой в стране нефти. В пределах этого района нефть добывается и в шельфовой зоне Мексиканского залива. Крупные месторождения нефти имеются на Тихоокеанском побережье в штате Калифорния, в горном штате Вайоминг. В последние годы начато широкое освоение месторождений на Аляске. 
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