Сколько раз открывали Северную Америку? (Кто был первым? В каком году?)
География
Сколько раз открывали Северную Америку? (Кто был первым? В каком году?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 раза! 1 раз Приплыл Колумб, но думал что Индия, а 2 раз Виспутчи, но он точно сказал "Новые земли" (не уверена) Точно! первым открыл Христофор Колумб в 1492 году
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