Напишите пож отзыв на рассказ конь с розовой гривой. 20 предложений

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Напишите пож отзыв на рассказ конь с розовой гривой. 20 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне очень понравилось произведение "Конь с розовой гривой". Этот рассказ учит доброте, честности.  Мальчик мечтал, чтобы ему купили эту сладость, и когда бабушка попросила его сходить в лес за земляникой, он пошел. Но леонтьеские ребятишки, хитрые, корыстные, съели все ягоды, которые он собрал. В конечном итоге он решился обмануть свою бабушку, не осознавая, к чему может привести его обман. Но после мальчик искренне раскаился и ему было очень стыдно. Этот рассказ также учит осознанию и анализу своих ошибок - раскаинью. поэтому он заслужил долгожданного коня с розовой гривой!
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