Из 10 литровой бочки с молоком перелили в 3-х литровую банку и в 7 литровый бидон ! ка?? надо разлить молоко поровну ?

Математика

Из 10 литровой бочки с молоком перелили в 3-х литровую банку и в 7 литровый бидон ! ка?? надо разлить молоко поровну ?

Автор: Гость