Из 10 литровой бочки с молоком перелили в 3-х литровую банку и в 7 литровый бидон ! ка?? надо разлить молоко поровну ?
Математика
Из 10 литровой бочки с молоком перелили в 3-х литровую банку и в 7 литровый бидон ! ка?? надо разлить молоко поровну ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно из 7 литрового бидона выпить 4 литра и будет по кайфу
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