Толщина и плотность экзосферы
География
Толщина и плотность экзосферы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толщина: около 9 000 км. Начинается от 700 км атмосферы и простирается до 10 000 км. Плотность:плотность воздуха на 1 убывает, приближаясь к разреженности в межзвездном пространстве.
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