Помогите решить нужно очень срочно задачи по геометрии на тему ромб квадрат и пря??оугольник

Геометрия
Помогите решить нужно очень срочно задачи по геометрии на тему ромб квадрат и пря??оугольник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 180-140=40(сумма противолежащих углов к стороне) 40/2=20(диагонали в ромбе являются мед  )
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