Помогите решить очень срочно номер 3.
Математика
Помогите решить очень срочно номер 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2,1х-0,4х+2у-12у-1,5х=-4х-10у=-4*0,7 -10*(-0,1)= -2,8+1= -1,8
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