Какое определение не относится к понятию «общество»? а) совокупность всех форм к??ллективной жизни людей; б) совокупность взаимодействующих индивидов с их социокультурными отношениями и процессами; в) виды деятельности, скл...

Обществознание
Какое определение не относится к понятию «общество»? а) совокупность всех форм к??ллективной жизни людей; б) совокупность взаимодействующих индивидов с их социокультурными отношениями и процессами; в) виды деятельности, складывающиеся в процессе исторического развития; г) тип социальной системы, достигший высшего уровня самодостаточности.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ В. Общество - не вид деятельности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Снежинка из Синеглазка сделали бусы из ягод рябины у снежинки бусы из 42 ягод в бус??х синеглазки на 9 ягод больше Поставь вопрос и реши задачу
Ответить
Математика
Помогите решить 2 ц 50 кг* 4; 125 м *8; 1 м 20 см*6; 1 м 20 см : 6
Ответить
Математика
Округлить число 0,0036 до десятых
Ответить
Литература
На краю пропасти дети Мармеладовых. Какой бы могла быть их судьба, если бы не помощь Свидригайлова?
Ответить
Математика
Прошу очень нужна ваша помощь пожалуйста помогите!!! Номер 238.-самый первый. Заран??е большое СПАСИБО!
Ответить