Какое определение не относится к понятию «общество»? а) совокупность всех форм к??ллективной жизни людей; б) совокупность взаимодействующих индивидов с их социокультурными отношениями и процессами; в) виды деятельности, скл...

Обществознание

Какое определение не относится к понятию «общество»? а) совокупность всех форм к??ллективной жизни людей; б) совокупность взаимодействующих индивидов с их социокультурными отношениями и процессами; в) виды деятельности, складывающиеся в процессе исторического развития; г) тип социальной системы, достигший высшего уровня самодостаточности.

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