Снежинка из Синеглазка сделали бусы из ягод рябины у снежинки бусы из 42 ягод в бус??х синеглазки на 9 ягод больше Поставь вопрос и реши задачу
Математика
Снежинка из Синеглазка сделали бусы из ягод рябины у снежинки бусы из 42 ягод в бус??х синеглазки на 9 ягод больше Поставь вопрос и реши задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько ягод в бусах у Синеглазки?Сколько ягод всего в бусах У Синеглазки И Снежинки ? 42+9=51я в бусах у Синеглазки 42+51=93 яг всего в бусах
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Прошу очень нужна ваша помощь пожалуйста помогите!!! Номер 238.-самый первый. Заран??е большое СПАСИБО!