Чему учит произведение А.Платонов и А.Андреева

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Произведение Андреева "Кусака" и Платонова "Юшка". Авторы в этих произведениях притивопостовляют добро и зло. И учат быть добрыми, милосердными людьми, которым не чуждо чувство сочувствия, сострадания и любви.