Чему учит произведение А.Платонов и А.Андреева
Литература
Чему учит произведение А.Платонов и А.Андреева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение Андреева "Кусака" и Платонова "Юшка". Авторы в этих произведениях притивопостовляют добро и зло. И учат быть добрыми, милосердными людьми, которым не чуждо чувство сочувствия, сострадания и любви.
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