Составь по рисунку рассказ

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Составь по рисунку рассказ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передо мной представлен рисунок. На нём изображены подростки в походе. На лагерь опускается ночь, дети развели уже костёр и поют под гитару песни. у ног одной из девочек лежит пёс. Он уже устал от дневной суеты и спит. Возле костра лежит котелок с водой, скоро они будут готовить ужин. Мне очень понравился этот рисунок. Он очень добрый и хочется бежать туда же к этим детям и петь вместе с ними.
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