Укажи группу родственных слов. 1) дождь, дождливый, дождевик, дождался. 2) хвоя, хвой??ый, хвост, хвоинки. 3) снег, снежный, снеговик, заснеженный. 4) море, морской, моряк, мрамор.
Русский язык
Укажи группу родственных слов. 1) дождь, дождливый, дождевик, дождался. 2) хвоя, хвой??ый, хвост, хвоинки. 3) снег, снежный, снеговик, заснеженный. 4) море, морской, моряк, мрамор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 3, все слова имеют одинаковое начало-снег
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В одном рулоне 21 м ткани, в другом 24 м такой же ткани. Сколько стоит цена 1 м ткани, е??ли цена второго рулона на 24 маната меньше цены первого р...
Математика
Решить задачу два пешехода вышли одновременно на встречу друг другу и встретилис?? через 2,5 ч.Скорость первого пешехода равна 4,2 км ч ,а скорость...
История
Продолжи предложение. Целью Александра было_______________. Этой цели ему_______________дости??ь, потому что _______________________. БЫСТРЕЕ П...