Почему государство устанавливает специальное наказание за совершение правонару??ения
Обществознание
Почему государство устанавливает специальное наказание за совершение правонару??ения
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Гость:
Для того чтобы люди понимали что эт не нормально и чтобы не нарушали законы
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