Зачем электролампочку в помещениях часто помещают в матовый белый плафон
Физика
Зачем электролампочку в помещениях часто помещают в матовый белый плафон
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Гость:
Чтобы получить рассеянный свет
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