Какое значение имеет студенистое вещество с микроскопическими известковыми кристалликами, в которое погружены рецепторные клетки с ресничками

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Данное вещество находится в органе Корти. Он состоит из - (овальный и круглый мешочки) отолитового органа и 3х полукружных канальцев. внутри каждого образования находятся эндолимфа и перилимфа с отолитами ( фосфат и карбонат кальция) - кристаллами. на внутренней поверхности органов имеются рисничные клетки, которые воспринимают колебания эндолимфы и передают информацию в виде Эл. импульсов в центры равновесия. Полукружные канальцы отвечают за наклоны головы, а отолитовый орган за ускорение и замедление. В эндолимфе находятся отолиты, которые при механическом воздействие на реснички, наклоняют их, тем самым в реснитчатых клетках формируется потенциал действия и генерируется элекирический импульс.