В бензобаке 48 л бензина. В первый день пути было израсходовано 30% этого бензина, во второй- 25% остатка. Сколько литров бензина осталось в бензобаке через 2 дня пути ?

Математика

В бензобаке 48 л бензина. В первый день пути было израсходовано 30% этого бензина, во второй- 25% остатка. Сколько литров бензина осталось в бензобаке через 2 дня пути ?

Автор: Гость