В бензобаке 48 л бензина. В первый день пути было израсходовано 30% этого бензина, во второй- 25% остатка. Сколько литров бензина осталось в бензобаке через 2 дня пути ?
Математика
В бензобаке 48 л бензина. В первый день пути было израсходовано 30% этого бензина, во второй- 25% остатка. Сколько литров бензина осталось в бензобаке через 2 дня пути ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 день 48-48*0.3=33.6 2 день 33.6-33.6*0.25=25.2
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