Доклад на тему тёплые страны
Окружающий мир
Доклад на тему тёплые страны
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Гость:
Бывает много тёплых стран такие как Бразилия, Австралия,Америка и т.д. Когда в России наступает зима птицы улетают в тёплые и далёкие страны. Я расскажу вам про одну из них допустим про Бразилию .Бразилия очень яркая страна, в ней всегда царят танцы и музыка. В Бразилии практически всегда светит солнце. И люди добры друг к другу
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