Продолжи предложение. Целью Александра было_______________. Этой цели ему_______________дости??ь, потому что _______________________. БЫСТРЕЕ ПОЖАЛОЙСТА!

История

Продолжи предложение. Целью Александра было_______________. Этой цели ему_______________дости??ь, потому что _______________________. БЫСТРЕЕ ПОЖАЛОЙСТА!

Автор: Гость