Продолжи предложение. Целью Александра было_______________. Этой цели ему_______________дости??ь, потому что _______________________. БЫСТРЕЕ ПОЖАЛОЙСТА!

История
Продолжи предложение. Целью Александра было_______________. Этой цели ему_______________дости??ь, потому что _______________________. БЫСТРЕЕ ПОЖАЛОЙСТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целью Александра было завоевать весь мир. Этой цели удалось достичь,потому что меткие лучники Александра ранили многих слонов.
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