Продолжи предложение. Целью Александра было_______________. Этой цели ему_______________дости??ь, потому что _______________________. БЫСТРЕЕ ПОЖАЛОЙСТА!
История
Продолжи предложение. Целью Александра было_______________. Этой цели ему_______________дости??ь, потому что _______________________. БЫСТРЕЕ ПОЖАЛОЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целью Александра было завоевать весь мир. Этой цели удалось достичь,потому что меткие лучники Александра ранили многих слонов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Английский язык
География
Окружающий мир