(x÷40)-30=130 помогите с решением
Математика
(x÷40)-30=130 помогите с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x÷40)-30=130 х:40=130+30 х:40=160 х=160*40 х=6400
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