На краю пропасти дети Мармеладовых. Какой бы могла быть их судьба, если бы не помощь Свидригайлова?

Литература
На краю пропасти дети Мармеладовых. Какой бы могла быть их судьба, если бы не помощь Свидригайлова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они бы умерли, ведь они остались сиротами
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