Прошу очень нужна ваша помощь пожалуйста помогите!!! Номер 238.-самый первый. Заран??е большое СПАСИБО!

Математика
Прошу очень нужна ваша помощь пожалуйста помогите!!! Номер 238.-самый первый. Заран??е большое СПАСИБО!
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