Прошу очень нужна ваша помощь пожалуйста помогите!!! Номер 238.-самый первый. Заран??е большое СПАСИБО!

Математика

Прошу очень нужна ваша помощь пожалуйста помогите!!! Номер 238.-самый первый. Заран??е большое СПАСИБО!

Автор: Гость