Найди сумму и произведение чисел: 9и9,24и3,47и2,263и2,497и2,Сравни результаты для каждой п??ры чисел. В чём их сходство и различие?Сделай вывод.

Математика

Найди сумму и произведение чисел: 9и9,24и3,47и2,263и2,497и2,Сравни результаты для каждой п??ры чисел. В чём их сходство и различие?Сделай вывод.

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