Найди сумму и произведение чисел: 9и9,24и3,47и2,263и2,497и2,Сравни результаты для каждой п??ры чисел. В чём их сходство и различие?Сделай вывод.
Математика
Найди сумму и произведение чисел: 9и9,24и3,47и2,263и2,497и2,Сравни результаты для каждой п??ры чисел. В чём их сходство и различие?Сделай вывод.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+9=18 9°9=81 24+3=27 25°3=72 47+2=49 47°2=94 263+2=265 263°2=562 497+2=499 497°2=994 Таким образом, каждый ответ в паре действий является зеркальным отображением другого действия.
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