Помогите решить пятый пример

Гость: Гость:

А)длина 8 см = 80 мм, ширина 17 мм S=80*17=1360 мм кв = 13,6 см кв б)S квадратной витрины = 64 м кв, тогда сторона квадрата = 8 м P=8*4=32 м в)длина 9 дм = 90 см, ширина 7 см S=90*7=630 см кв = 6,3 дм кв г)длина 9 м = 90 дм, ширина 8 дм S=90*8=720 дм кв = 7,2 м кв