Помогите решить пятый пример

Математика
Помогите решить пятый пример
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)длина 8 см = 80 мм, ширина 17 мм S=80*17=1360 мм кв = 13,6 см кв б)S квадратной витрины = 64 м кв, тогда сторона квадрата = 8 м P=8*4=32 м в)длина 9 дм = 90 см, ширина 7 см S=90*7=630 см кв = 6,3 дм кв г)длина 9 м = 90 дм, ширина 8 дм S=90*8=720 дм кв = 7,2 м кв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите отгодать ребусы
Ответить
Английский язык
Напишите поздравительную открытку ко Дню дружбы.Используйте подсказку из рамки .?? образцы открыток
Ответить
Математика
Расстояние между пунктами АиБ равно 20км. .Из пункта А вышел турист со скоростью 12к??/ч. Из пункта В одновременно с ним выехал велосипедист со ско...
Ответить
Химия
Сколько граммов 10% раствора хлороводорода потребуется для реакции с 14 граммами железа
Ответить
Математика
Цена ручки 6 руб. Сколько стоят 2 таких ручки три ручки 4 ручки
Ответить