Помогите решить по железной дороге нужно перевести 750 тонн зерна. сколько для этого потребуется вагонов, вмещающих каждый по 60 тонн зерна? в скольких вагонов, вмещаются по 40 тонн, можно перевезти это же зерно?

Математика

Помогите решить по железной дороге нужно перевести 750 тонн зерна. сколько для этого потребуется вагонов, вмещающих каждый по 60 тонн зерна? в скольких вагонов, вмещаются по 40 тонн, можно перевезти это же зерно?

Автор: Гость