В каких домах жили вельможи

Гость: Гость:

В глубине двора виден сад, направо вымощенная каменными плитами дорожка ведёт к дому. Это жилище одного из знатных фиванских вельмож. Как все жилища в древнем Египте — даже дворцы, — этот дом построен из кирпича-сырца. Только косяки дверей сделаны из камня. Крыша плоская; на ней по вечерам, когда спадает жара, проводят время обитатели дома, главным образом женщины. Окна, небольшие и решётчатые, расположены почти под потолками комнат. Дорожка, ведущая к дому, оканчивается небольшим, окружённым стеной двориком. Из него по маленькой лесенке поднимаются в крытый вход. Небольшие сени ведут в длинную комнату с четырьмя колоннами, предназначенную для приёма гостей и для отдыха хозяев. Она расположена в северной части дома; ею пользуются главным образом летом, так как в её большое окно проникает свежий северный ветер. Из этой «северной» комнаты ведёт дверь в главное помещение дома — большую комнату, также с четырьмя колоннами. Так как со всех сторон к ней примыкают другие, стены её построены выше соседних помещений, чтобы в её высоко расположенные окна мог попадать свет.