При взаимодействии оксида натрия с серной кислотой образуются а)соль и вода б)окс??д серы инатрий в)основание и соль г)основание и вода

Химия

При взаимодействии оксида натрия с серной кислотой образуются а)соль и вода б)окс??д серы инатрий в)основание и соль г)основание и вода

Автор: Гость