При взаимодействии оксида натрия с серной кислотой образуются а)соль и вода б)окс??д серы инатрий в)основание и соль г)основание и вода
Химия
При взаимодействии оксида натрия с серной кислотой образуются а)соль и вода б)окс??д серы инатрий в)основание и соль г)основание и вода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образуется соль и вода: Na2O+H2SO4=Na2SO4+H2O
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